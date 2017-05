Laatste huurder doet het licht uit in rechtbank Tiel

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Deze week vertrekt de laatste gebruiker van de voormalige rechtbank in Tiel. De rechtbank is verkocht en de nieuwe eigenaar krijgt binnenkort de sleutel. In het rijksmonument worden hoogst waarschijnlijk woningen gebouwd met daarbij ook een zorgfunctie.

Het veiligheidshuis is nu nog de enige gebruiker van het gebouw. Vanaf maandag is het pand op Prinses Beatrixlaan 25 hun nieuwe onderkomen. In een veiligheidshuis werken politie, openbaar ministerie en gemeente samen bij de aanpak van probleemgezinnen. Als het nodig is, schuiven ook andere partijen aan, zoals woningcorporaties of maatschappelijk werk. Begin volgende maand is de uiteindelijke overdracht van de rechtbank aan de nieuwe eigenaar.