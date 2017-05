Man spuugt agent twee keer in het gezicht

METEREN - Een agent is dinsdagmorgen in Meteren tot twee keer toe in zijn gezicht gespuugd.

De dader is volgens de politie een man van 22 uit Heerhugowaard. Hij zat achter in een auto waarvan de politie de bestuurder aanhield omdat die te veel had gedronken en gevaarlijk reed.

De 22-jarige filmde de agenten, bedreigde hen en spuugde een van hen twee keer in het gezicht. Hij is opgesloten in een politiecel. Tegen de man is aangifte gedaan van bedreiging.