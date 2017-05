Geen paniek in Tiel door besluit Blokker

TIEL - Er is nog geen paniek onder Tielse ondernemers naar aanleiding van het besluit van Blokker om 200 winkels te sluiten. Dat laat binnenstadsmanager Gert Jan van Ingen van ondernemersvereniging Hart van Tiel desgevraagd weten.

Blokker kondigde aan ook de ketens Intertoys, Bart Smit, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker te willen verkopen. Al deze formules hebben ook een winkel in Tiel.

Van Ingen verwacht niet dat de Blokker in Tiel zal sluiten, omdat deze winkel nog recent verbouwd is. Bij de andere formules is een deel van de winkeliers in loondienst. Een ander deel is zelf eigenaar en werkt onder een franchiseformule.

De binnenstadsmanager is nog vol vertrouwen omdat het juist beter gaat met Tiel. Er is minder leegstand van winkels en de economie trekt weer aan. 'Wat nu is aangekondigd is heel vervelend, maar een onzekere toekomst geldt voor alle ondernemers', aldus Van Ingen.