12 uur lang in een hok van 1 bij 2 meter

Foto: Léontine van Geffen-Lamers

BRUMMEN - Zo af en toe mag ze er even uit om naar de wc te gaan of om de benen te strekken. Léontine van Geffen-Lamers zit dinsdag bij Grandcafé 't Kromhout 12 uur opgesloten in een hok van 1 bij 2 meter.

Het hok staat symbool voor de bordeelhokjes in India waar duizenden meisjes worden vastgehouden en gedwongen worden tot prostitutie. In heel Nederland laten mensen zich deze week vrijwillig opsluiten om geld in te zamelen voor stichting Free a Girl, die zich inzet om jonge meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden. Fotografe Léontine liet zich dinsdag om 9.30 uur opsluiten, net als Frank van der Heide. Ze verveelt zich niet. 'Ik heb mijn laptop en mijn sociale media bij me. Dus ik kan heel veel posten en mensen aansporen om geld te doneren.' Luister naar het verhaal van Léontine op Radio Gelderland: Gaat dat lukken, 12 uur in een hok? Léontine: 'Het is gezellig, en mooi weer. Dat komt wel goed.' De komende dagen laten nog acht mensen zich in Brummen opsluiten voor Free a Girl. Zie ook: Facebookpagina Free a Girl Brummen