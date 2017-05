Jongen (13) geslagen en beroofd

EDE - Een jongen van 13 uit Ede is maandagmiddag met geweld van zijn geld beroofd. Hij liep op de Veenderweg een winkel uit toen hij door twee jongens werd belaagd.

Ze gaven hem een klap en gingen er met zijn geld op de fiets vandoor.

Volgens het slachtoffer waren het twee jongens van 13 à 14 jaar oud. De een was blank, de ander had een licht getinte huidskleur. Beiden droegen een trainingspak en de licht getinte jongen had een petje op zijn hoofd.