Lekkende plafonds, rotte muren en muizen: scholen boos op gemeente

Basisschool Het Kofschip

ZEVENAAR - De maat is vol voor de schoolbesturen van de basisscholen Lindenhage en het Kofschip in Zevenaar. Al meer dan 40 jaar krijgen 300 leerlingen les in noodlokalen, waar de plafonds lekken bij regen, muizen in de lerarenkamer huizen en de houten buitenwanden wegrotten.

Maar ook het hoofdgebouw kampt met gebreken, zoals schimmel onder het dak. De scholen willen graag nieuwbouw ter vervanging van de noodlokalen neerzetten, maar de gemeente Zevenaar komt volgens de scholen maar niet over de brug. Speelt al jaren Al jarenlang speelt de kwestie, waarbij de ene na de andere externe deskundige werd ingeschakeld om de bouwkundige toestand van de gebouwen te beoordelen. Op een gegeven moment moest zelfs een mediator soelaas bieden in het conflict tussen de gemeente en de scholen. Maar genoeg geld kwam er niet, zeggen de scholen. Ze zijn er helemaal klaar mee. 'De rapen zijn gaar', zegt bestuurder Toon Geluk, van de stichting SPO De Liemers, waar basisschool Lindenhage onder valt. 'Daarom trekken wij nu bij de media aan de bel.' Meer geld nodig De gemeente heeft iets minder dan 5 miljoen euro uitgetrokken voor de nieuwbouw. 'Maar dat is niet genoeg, 'zegt Geluk, 'we hebben minstens 5,8 miljoen euro nodig, maar eigenlijk 7 miljoen euro. De gemeente zegt dat wij het verschil maar zelf moeten bijpassen.' Vanavond staat de kwestie op de politieke agenda van de gemeente Zevenaar. 'Ik verwacht dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt', zegt Geluk.