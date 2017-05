Duikers in Arnhem op zoek naar explosieven

ARNHEM - Duikers zoeken donderdag in de uiterwaarden bij de Haven van Coers in Arnhem naar niet gesprongen explosieven.

In de Haven van Coers, bij de Mandelabrug, moet worden gebaggerd. Er ligt veel slib. Vooral als het water laag staat, hebben woonbootbewoners en ondernemers daar last van. De haven is dan niet of nauwelijks bevaarbaar.

De niet gesprongen explosieven zijn met radarbeelden al in beeld gebracht. Duikers moeten bekijken hoe de explosieven kunnen worden opgeruimd.