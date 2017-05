Op pad met de Ridders van Gelre - 20 mei kastelendorp Herwijnen

HERWIJNEN - Op 20 mei gaan de Ridders voorlopig voor het laatst op pad op zaterdagochtend. Op de valreep gaan we op bezoek in Herwijnen. Dit is een echt kastelendorp.

Ooit telde Herwijnen zeker vier kastelen. Helaas zijn deze allemaal verdwenen, maar wie goed kijkt, ziet nog overal sporen van deze middeleeuwse burchten. We gaan dus op kastelenspeurtocht. Start van de rondleidingen is het mooie Betuwse erf van De Oude Dijk aan de Katerdam 1 in Herwijnen. Gidsen nemen bezoekers eerst mee over het erf en daarna naar twee kasteellocaties in de buurt.