Dode in Waal bij Haaften: geen misdrijf

Foto: wijkagent Frank Ebben

HAAFTEN - Er zijn geen aanwijzingen dat de man die maandagmorgen dood in de Waal bij Haaften is gevonden, is omgekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie na onderzoek.

Een schipper van Rijkswaterstaat vond het lichaam maandagmorgen tijdens een inspectieronde in de passantenhaven. De politie vermoedt dat het om een man gaat die als vermist is opgegeven. Ze doet nog onderzoek naar de identiteit.