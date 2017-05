Dode roofvogels zijn vergiftigd

ULFT - De twee dode roofvogels die in januari zijn aangetroffen in het buitengebied van Winterswijk, zijn inderdaad vergiftigd. Het vermoeden was er al bij de wijkagent Willem Saris en dat vermoeden is nu bevestigd. vermoeden bevestigd.

'Er zijn vlak bij elkaar twee dode roofvogels aangetroffen onder dermate verdachte omstandigheden dat we denken aan opzet', meldde wijkagent Willem Saris na de vondst. 'De vogels verkeerden verder namelijk in gezonde staat. Ze waren goed doorvoed, dus ze zijn niet overleden door honger of wat dan ook.' De kadavers zijn naar het laboratorium gebracht voor onderzoek. Daar is gebleken dat de vogels inderdaad vergiftigd zijn. Vermoedelijk is er vergiftigd aas verspreid in het buitengebied, waar de vogels van gegeten hebben. Begin januari vonden de agenten ook al een dode buizerd onder verdachte omstandigheden. Van de dader is nog geen spoor, zegt de wijkagent.



