Toekomst Blokker in Gelderland nog onzeker

ARNHEM - Winkelketen Blokker sluit komend jaar honderd filialen. Wat de gevolgen in Gelderland zijn, is nog onduidelijk.

Blokker Holding maakte dinsdagochtend bekend stevig in te grijpen in het bedrijf. Binnen een jaar zullen ongeveer 100 winkels van Blokker gesloten worden. Hoeveel zaken er dan in Gelderland dichtgaan, kon een woordvoerder van de Blokker Holding nog niet vertellen. Het is dus ook niet duidelijk hoeveel banen er daardoor mogelijk verloren gaan in Gelderland.

In de verkoop

Blokker Holding kondigde aan zich volledig te gaan richten op de nieuwe winkelformule van 'De Nieuwste Blokker'. Marskramer gaat door als franchiseformule. De overige winkelbedrijven van het concern gaan in de verkoop. Het gaat dan om Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker.

Distributie vanuit Geldermalsen

De bevoorrading van de Blokkerwinkels wordt geconcentreerd in het distributiecentrum in Geldermalsen. Dat werd vorige week al bekend. Het andere distributiecentrum in Mijdrecht wordt gesloten.