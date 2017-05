De lijnbus als pakketbezorger, in Millingen gebeurt het

MILLINGEN AAN DE RIJN - Het idee is heel simpel: pakketjes bezorgen met hulp van het openbaar vervoer. Dat gebeurt voor een half jaar op proef van Nijmegen naar Millingen aan de Rijn, zo'n twintig kilometer verderop.

In dit tijdperk van bestellen via internet rijden busjes met pakketten af en aan. Maar lang niet altijd bommetje vol. En dat geldt nu net ook voor de lijnbussen van het openbaar vervoer in het buitengebied.

Bus vaak hartstikke leeg

'Ook de bus rijdt naar Millingen', zegt projectleider Birgit Hendriks. 'En die is op een heel aantal momenten van de dag hartstikke leeg. Dus we hebben folders rondgedeeld in Millingen en gevraagd willen jullie meedoen aan de test om te kijken of dit systeem kan werken?'

Cargo hitching wordt het genoemd, pakketten die met het openbaar vervoer meeliften. Hendriks: 'Dus dan hoeft niet elke pakketdienst of vervoerder voor een paar stops helemaal twintig kilometer heen en twintig kilometer terug te rijden. Da's natuurlijk hartstikke inefficiënt. Iedereen rijdt achterelkaar naar dat dorp toe.'

Dagbesteding

Jasper de Groot en Marcel Gerrichhauzen van zorginstelling Pluryn hebben een goede dagbesteding aan het bezorgen van de pakketjes. 'Mijn taak is hier op het station het pakketje op te halen', vertelt Marcel vlak voordat hij met Jasper en de pakketjes de bus naar Millingen instapt. 'Dan met de bus mee naar Millingen en het pakketje daar afgeven. En daar komen de mensen het ophalen.'

Buschauffeur Richard Bakker is er ondertussen wel aan gewend, dat er naar Millingen mannen met een steekwagentje vol pakketjes meeliften: 'Ik vind het een mooi initiatief. Ik heb er geen problemen mee om het pakket mee te nemen in de bus. Er is vaak plek zat. Dat gaat goed.'

En uit de monden van de buspassagiers heeft de buschauffeur nog nooit een onvertogen woord gehoord over het goederenvervoer.

Lekker makkelijk voor de consument

Eenmaal in Millingen worden de pakketjes opgeslagen op een verzamelpunt waar mensen zoals Helmie Wieland ze dan weer op komen halen. Toen ze hoorde van de proef via Facebook hoefde ze niet lang na te denken: 'Dus daar heb ik mezelf voor aangemeld. Ik vond het wel heel erg interessant, ook dat de mensen van Pluryn erbij kwamen werken. Dat is altijd goed, vind ik. En het leek me ook heel makkelijk.'

Want Helmie Wieland hoeft nooit meer te zorgen dat ze precies thuis is wanneer het pakketje bezorgt wordt. Ze haalt het nu gewoon bij het verzamelpunt op wanneer het haar uitkomt.

De provincie Gelderland kijkt als opdrachtgever van het openbaar vervoer geïnteresseerd mee met de proef. Afhankelijk van de resultaten zou het heel goed kunnen dat in de toekomst ook in andere delen van Gelderland pakketjes met het openbaar vervoer gaan reizen.