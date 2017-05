NEC-trainer Pothuizen won al zijn nacompetities

NIJMEGEN - Hoe overleef je de nacompetitie als eredivisionist tegen gretige clubs uit de eerste divisie? Voor het antwoord moeten ze bij NEC bij Patrick Pothuizen zijn.

In zijn beginjaren bij NEC speelde de club steevast degradatievoetbal. De huidige assistent-trainer maakte twee keer mee hoe NEC ontsnapte via de nacompetitie.

In 1996 was de beslissende wedstrijd in Emmen, waar NEC donderdag ook naartoe moet. "Zij moesten winnen van ons, maar wij kwamen via Koning en Sumiala op 2-0. Zij scoorden ook met types als Martin Drent in de ploeg. Maar we wonnen uiteindelijk met 3-2. Dat zijn toch mooie wedstrijden."

"De druk is anders voor ons, want wij moeten erin blijven en zij hoeven niet, want zij zijn een stabiele Jupiler League ploeg. Wat je nodig hebt, is de kwaliteit en die moet eruit komen. We moeten de rust bewaren. Op papier zijn we de favoriet, maar we moeten wel waken voor onderschatting. We moeten niet in de val gaan lopen van Emmen. Want 1-0 is een gevaarlijke uitslag, dat heb je drie jaar geleden gezien bij de degradatie. Wij kiezen nu voor vastigheid, een vaste basis. En dan werken de resultaten tot nu toe ook mee. Geen gekke dingen."