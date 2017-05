Bureau GLD 17 mei 2017

ARNHEM - In deze uitzending zinloos geweld in Apeldoorn, beroving en brandstichting van een bestelbus in Renkum en Bennekom, diefstal fietsen in Zutphen en in de Achterhoek worden opvallend veel Volkswagen Up's en Seat Mii's gestolen.

Zinloos geweld Apeldoorn

In de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 mei loopt een jongeman van 22 over het Caterplein in de richting van de Nieuwstraat in Apeldoorn. Rond kwart voor vier die nacht, hoort hij dat twee jongens naar twee dames schreeuwen. De Apeldoorner zegt daar wat van.

Gebroken kaak

Na een korte woordenwisseling wordt de man van 22 mishandeld. Hij wordt zo toegetakeld dat hij even buiten bewustzijn is. Van de woordenwisseling kan hij zich niets meer herinneren. Het slachtoffer houdt er een gebroken kaak en oogletsel aan over.

Politie zoekt getuigen

Na de mishandeling is met verschillende mensen gesproken. Ook even met het slachtoffer, maar die kan zich weinig meer herinneren, alleen dat een van de jongens een lichtblauw shirt aanhad. De politie hoopt dat er mensen zijn die informatie hebben over deze zaak en wat de aanleiding is geweest.

Resultaten

Het duo dat bij de Trekpleister in Velp via een slinkse manier gel;d weet buit te maken zou ook in Spijkernisse en Schiedam hebben toegeslagen. Kijk naar ze uit, de politie weet nog niet wie de man en de vrouw zijn.

Beroving bestelbus Renkum en brandstichting in Bennekom

Een man van 48 uit Renkum wordt vrijdag 12 mei beroofd van zijn bestelbus, een Mercedes Sprinter. Dat gebeurt in de Sint Josephweg in Renkum, waar de bus geparkeerd stond. Als de man wil instappen komt er plotseling een man op hem af die hem bedreigt met een vuurwapen, of iets wat daarop leek, en hem dwingt de bestelbus af te staan. De verdachte rijdt vervolgens met de bestelbus met hoge snelheid weg naar de Hogenkampseweg in de richting van de Bennekomseweg.

Bestelbus teruggevonden in Bennekom

Rond half vier die nacht krijgt de politie een melding van een bestelbus die in brand staat aan de Achterstraat in Bennekom. Het gaat om de in Renkum gestolen bestelbus. De politie hoopt dat er mensen zijn die meer kunnen zeggen over de brandstichting of beroving in Renkum.

Zilverkleurige auto

Op hetzelfde moment dat de Mercedes Sprinter wegrijdt, is een zilverkleurige personenauto gezien. Ook die rijdt met hoge snelheid in dezelfde richting. Vermoedelijk is de dader in eerste instantie met deze auto gekomen.

Diefstal fietsen Zutphen

Één verdachte, meerdere fietsen en verschillende tijdstippen. In 4 maanden tijd worden bij de fietsenstalling van het het station in Zutphen meerdere fietsen gestolen, steeds door dezelfde man.

Hij slaat toe in december 2016 en in maart en april 2017

Signalement

Wie herkent deze

kale man met een

gezet postuur

elke keer een donkere jas aan

en sportschoenen met witte zolen

Diefstal auto's in de Achterhoek

Autodieven in de Achterhoek lijken het te hebben gemunt op een bepaald type: de Volkswagen Up en de Seat Mii worden opvallend vaak gestolen. Tussen 4 en 7 mei zijn vier Up's en één Seat Mii gestolen in Didam, Doetinchem, Beek en Stokkum. Eerder dit jaar zijn in Gelderland 5 andere Up's gestolen. Dat gebeurde in Arnhem, Nijmegen, Zaltbommel en Beekbergen. Marianne Godschalk is een van de gedupeerden. Zij doet haar verhaal in Bureau GLD.

Aangifte doen

Aangifte doen van een gestolen auto kan elke dag via het Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Dan staat je auto direct geregistreerd als gestolen: het nummer is: 088-008 7 444.