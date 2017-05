Valkhofmuseum heeft nieuwe raad van toezicht

NIJMEGEN - Museum Het Valkhof in Nijmegen heeft een nieuwe raad van toezicht. De raad van toezicht die plaats maakt voor de nieuwe was volgens rapporten mede verantwoordelijk voor een fikse crisis die het museum in een wurggreep houdt. Een dieptepunt werd eind vorig jaar bereikt toen de toezichthouder de directeur aan de kant zette.

Uit een analyse in twee onlangs verschenen rapporten blijkt overigens dat de vertrokken raad van toezicht onder leiding van Ronald Migo juist handelde door directeur Arend-Jan Weijsters op non-actief te zetten.

De financiële en organisatorische puinhoop binnen de muren van het museum is ook de in september 2015 aangetreden directeur te verwijten. In een brief aan 3000 relaties van het museum houdt interim-directeur Jan van Laarhoven daarnaast de politici van de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland medeverantwoordelijk voor de problemen.

Subsidie teruglopen

De gemeente Nijmegen en de provincie lieten, ondanks meerdere waarschuwingen dat het fout zou gaan, de subsidie aan het museum flink teruglopen. Komende woensdag praat de gemeenteraad van Nijmegen over de problemen van Museum Het Valkhof.

De nieuwe Raad van Toezicht voor het museum moet bijdragen aan de slechten van de crisis. De nieuwe voorzitter is Adelheid Ponsioen. Zij was eerder directeur bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Ze wordt bijgestaan door Wilbert Gitmans en Hans van Schaik.

foto: Omroep Gelderland

