Nóg warmer dan gedacht: morgen kans op 28 graden

WAGENINGEN - We wisten al dat het woensdag 25 of zelfs 26 graden zou worden in Gelderland, maar nu lijkt het kwik morgen plaatselijk te stijgen naar 28 graden. De eerste zomerse dag van het jaar ziet er daardoor nog fraaier uit dan was voorspeld.

Voor zonaanbidders is het vandaag even doorbijten, vertelt Reinout van den Born van MeteoGroup in Wageningen. De zon laat zich vooral in de ochtend niet veel zien, maar ondanks dat kan het 24 of zelfs 25 graden worden. Daarmee zou vandaag ook de eerste zomerse dag van het jaar kunnen zijn.

Het warme weer is geen lang leven beschoren, want donderdag trekken de eerste buien weer over onze regio. Die zorgen ervoor dat de warmte voor even wordt verdreven.

