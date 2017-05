VELDDRIEL - Een gevallen motorrijder zorgde dinsdagochtend op de A2 ter hoogte van Kerkdriel voor vertraging.

Door het ongeluk in richting van Utrecht waren korte tijd twee rijstroken afgesloten. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend.

Ook over de oorzaak van het ongeluk is niets duidelijk. Rond 7.15 uur werd de A2 weer vrijgegeven.