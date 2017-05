Betuwse boer Leo verwacht kleintje

KESTEREN - De Betuwse boer Leo uit Boer zoekt Vrouw en zijn aanstaande zijn in verwachting. Zijn verloofde Eline is vier maanden zwanger.

Het nieuws werd bekend tijdens een afterparty van het laatste seizoen van Boer zoekt Vrouw.

'Helemaal super', reageerde Leo. 'Ten eerste al dat je een vriendin hebt, en over een week of zes gaan we trouwen én ze is zwanger. Wat wil je nog meer?'

Leo deed in het seizoen 2014/2015 mee aan het populaire televisieprogramma.