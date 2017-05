Rijdt u een Volkswagen Up of een Seat Mii? Pas dan op!

DOETINCHEM - In de Achterhoek worden de laatste tijd opvallend veel auto's gestolen van het hetzelfde type: Volkswagen Up en Seat Mii. Dat meldt de politie.

Tussen 4 en 7 mei is vier keer een VW Up en eenmaal een Seat Mii gestolen. De Mii is goedkoper dan zijn broertje, maar technisch gelijk. In de maanden hiervoor is geen enkele auto van dit type gestolen, zegt de politie.

De diefstallen waren in Doetinchem (2x), Didam, Beek en Stokkum. Ook in Arnhem, Nijmegen, Zaltbommel en Beekbergen werden VW Up's gestolen. In 2016 gebeurde dat in heel Oost-Nederland slechts één keer.

De politie weet niet wie er achter de recente diefstallen zit, maar vraagt eigenaren van deze modellen alert te zijn. Gebruik een stuur- of wielslot, zegt de politie, of zet de auto, als dat kan, in een garage.