Gesink sterk in bergetappe van Ronde van Californië

SAN JOSE - Wielrenner Robert Gesink uit Varsseveld is maandag (lokale tijd) vijfde geworden in de tweede etappe van de Ronde van Californië. De kopman van LottoNL-Jumbo heeft zijn zinnen gezet op de eindzege van de etappekoers.

Gesink opende de wedstrijd in de bergrit over 144 kilometer van Modesto naar San Jose in de VS. Bergop legde hij het peloton een hoog tempo op. Zijn ploeggenoot George Bennett maakte daar gebruik van om te demareren. Er ontstond uiteindelijk een kopgroep waarin Rafal Majka in de sprint Bennett versloeg.

Gesink won vervolgens bergop de sprint van de achtervolgende groep. Hij had 37 seconden achterstand op de winnaar van de etappe.

Eerste grote succes

Gesink boekte in 2008 in Californië zijn eerste grote internationale succes met een etappeoverwinning. In 2012 schreef hij de Ronde van Californië op zijn naam.

In het algemeen klassement van de zevendaagse etappekoers staat Gesink vierde. Hij heeft 48 seconden achterstand op de Poolse klassementsleider Majka.