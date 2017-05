Burgernetactie na woningoverval

Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - Een hoekwoning aan de Hoefslag in Nijkerk was maandagavond het doelwit van een overval. Of de daders iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.

De omgeving rond de woning was ruim afgezet met lint. De technische recherche verrichtte sporenonderzoek. Foto: Omroep Gelderland Gevlucht op zwarte fiets Via Burgernet is een opsporingsbericht verstuurd. Daarin werd het publiek gevraagd uit te kijken naar twee lichtgetinte mannen. De een heeft donker haar en droeg donkere kleding. De ander heeft blond haar en droeg een grijs trainingspak. Beiden zijn op een zwarte fiets gevlucht. Foto: Omroep Gelderland