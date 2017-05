'Hansje, we zijn vrij! Je krijgt bananen'; 95-jarige vertelt in toneelstuk over de bevrijding

EERBEEK - Bewoners van zorgcentrum De Beekwal in Eerbeek en Tolzicht in Brummen delen hun levensverhaal in een bijzondere voorstelling. De 95-jarige Emmy Kampert is de oudste. Zij kan wel een boek schrijven over haar leven. 'Ik heb de crisis meegemaakt, de oorlogsjaren, de moeilijke jaren daarna, noem maar op. En dan nog mijn gewone leven, dat ook niet altijd over rozen is gegaan.'

Maandag was de generale repetitie van het stuk. 'Men vond het wel leuk geloof ik', blikt mevrouw Kampert terug op Radio Gelderland. 'Je bent natuurlijk behoorlijk op leeftijd, dus je hebt best wel het een en ander te vertellen over het verleden. Maar daar is de tijd eigenlijk te kort voor.'

Verhalen over de oorlog

De 95-jarige bewoonster van Zorgcentrum De Beekwal vertelt dat tijdens de voorstelling vooral de oorlog aan bod komt. 'En de bevrijding', voegt ze daar snel aan toe. 'Ik was toen zo'n 25 à 26 jaar.'

Ondanks haar hoge leeftijd kan ze het zich nog goed voor de geest halen. 'Overal zagen we vlaggen. Dat was echt heel bijzonder, want niemand mocht die uithangen en voor de oorlog zag je ze eigenlijk ook nooit.'

Luister het radio-interview met Emmy Kampert terug:

'Die momenten blijven je je leven bij'

Toen mevrouw Kampert destijds hoorde dat Nederland bevrijd was, kon ze haar geluk niet op. 'Mijn jongste zoontje was zo'n acht maanden. Die pakte ik uit de wieg en ik schreeuwde: Jongen, Hansje, we zijn vrij. Je krijgt bananen, je krijgt echt bananen', blikt ze terug. 'Het heeft daarna nog wel twee jaar geduurd voordat dat kind bananen kreeg. Maar die momenten blijven je je hele leven bij.'

Ook de Hongerwinter heeft veel indruk op haar gemaakt. 'Ik ben getrouwd in 1943 en had betrekkelijk snel een baby. We gingen toen die Hongerwinter in en daar valt best wel het een en ander over te vertellen. Jongeren zouden daar waarschijnlijk met staar in de ogen naar luisteren.'

De bewoners van de twee zorgcentra spelen de voorstelling vrijdag om 15.00 uur op locatie Tolzicht in Brummen.