Doperwten uit zee en Ebenezer Scrooge in Silvolde: dit is het nieuws van dinsdag 16 mei

Foto: Pixabay

ARNHEM - Als het aan onderzoekers van Universiteit Wageningen ligt, komen groenten in de toekomst van een drijvend eiland en bij Elster-Instromet in Silvolde wordt vandaag gestaakt. Dit is het nieuws van dinsdag 16 mei.

Drijvende eilanden Door de snelle groei van de wereldbevolking, moeten slimme oplossingen worden gezocht voor de voedselvoorziening. Universiteit Wageningen start daarom met een proef met drijvende eilanden. Onderzoekers willen weten welke groenten kunnen groeien op deze zogenaamde Floating Food Farm. Vandaag gaat het drijvende eiland te water in Lelystad. Op de barricaden Elster-Instromet, het bedrijf in Silvolde dat gasmeters produceert en ijkt, dreigt te sluiten, het werk wordt verplaatst naar Duitsland. Reden voor de werknemers om vandaag te staken en een petitie aan te bieden op het gemeentehuis, waarin ze aandacht vragen voor het verlies aan werkgelegenheid in Silvolde. Afsluiting Waalbrug De Waalbrug in Nijmegen krijgt een nieuw wegdek. Een deel van de brug is al onder handen genomen en komende nacht is het laatste deel van de brug aan de beurt. Tussen 22.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends hebben automobilisten dan ook te maken met overlast. Stadinwaarts wordt het verkeer omgeleid via De Oversteek, voor auto's die de stad uitgaan is één rijbaan beschikbaar. Fietsers, bussen en taxi's kunnen gewoon de brug over.