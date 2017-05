Geen optocht tijdens Nationale Bokbierdag

ZUTPHEN - De Nationale Bokbierdag in Zutphen doet het dit jaar zonder optocht. Werkzaamheden aan de IJsselkade is een van de redenen voor het ontbreken van de optocht. Maar ook financiën spelen een rol in het besluit van de Stichting Nationale Bokbierdag om het feest een jaar door te schuiven.

De stichting houdt dit jaar op 8 oktober de bokbierdag. 'Een evenement dat ieder jaar meer geld kost', zegt Cor ten Barge, voorzitter van de stichting. 'Er worden iedere keer hogere eisen gesteld aan het evenement, vooral op het gebied van veiligheid, en daarvoor moet je betalen.' 'Dan hadden we vorig jaar ook ons 20-jarig bestaan en hadden we te maken met het faillissement van een logistiek partner, wat ons veel geld heeft gekost. We moeten dus keuzes maken en omdat de optocht zo'n groot deel van ons budget opslokt, hebben we besloten die dit jaar niet te houden.' In plaats van de optocht worden wel extra activiteiten georganiseerd op de Zaadmarkt. Dit worden in ieder geval biergerelateerde activiteiten.