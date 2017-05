Waalbrug Nijmegen dicht vanwege herstelwerk

NIJMEGEN - Verkeer dat Nijmegen in wil, kan komende nacht niet gebruik maken van de Waalbrug. De brug is stadinwaarts afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden. Die waren twee weken terug al gepland, maar werden toen uitgesteld vanwege het natte weer.

De brug is van 22.00 uur 's avonds tot 06.00 uur 's ochtends afgesloten voor auto's en motoren. Die worden omgeleid via De Oversteek. Het verkeer dat de stad uit wil, kan wel gewoon via de Waalbrug rijden. Alleen is er dan maar één rijstrook beschikbaar.

Fietsers, bussen en taxi's hebben geen last van de werkzaamheden.