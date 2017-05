Openluchtzwembad Rheden langer open door warm weer

RHEDEN - Door het warme weer is het openluchtzwembad aan de IJsselsingel in Rheden dinsdag extra lang open.

Deze week wordt het zomers warm. Dinsdag wordt het 25 graden en woensdag kan het zelfs 27 graden worden.

Het openluchtzwembad is in het voorseizoen op dinsdag alleen open van 07.00 tot 09.30 uur. Vanwege het warme weer kunnen bezoekers ook tussen 15.00 en 19.00 uur een frisse duik in het zwembad nemen.

Het is nog niet bekend of het zwembad woensdag ook langer open zal zijn.