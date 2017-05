Spoorwegovergang in Dieren week dicht

DIEREN - De spoorwegovergang Wilhelminaweg in Dieren is sinds maandag afgesloten. Er wordt daar een nieuw stukje tijdelijke weg aangelegd. Vanaf maandag 22 mei moet hier het doorgaande verkeer tussen Arnhem en Zutphen over rijden.

Deze afsluiting komt bovenop de afsluiting van de N348 in Dieren. Het doorgaand verkeer tussen Arnhem en Zutphen rijdt al sinds eind april via Doesburg over de N317 en de N314. Door de afsluiting van de spoorwegovergang kan het lokale verkeer een week lang alleen via de Harderwijkerweg het dorp in en uit. Dieren Zuid blijft bereikbaar via de Molenweg en de Doesburgsedijk. Ook fietsers en voetgangers kunnen alleen via de Harderwijkerweg de N348 oversteken. Voor hen blijft ook het tunneltje op de Molenweg een optie om van noord naar zuid te komen. Voetgangers kunnen intussen al gebruik maken van de nieuwe voetgangersbrug om over te steken.

