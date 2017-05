Overvallers zetten 84-jarige onder stroom: 10.000 euro voor gouden tip

HARDERWIJK - Justitie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding van de woningovervallers die een 84-jarige Harderwijker ernstig mishandelden. Het slachtoffer werd onder meer bewerkt met een stroomstootwapen.

De gewelddadige overval vond vorig jaar in de nacht van 8 op 9 oktober plaats. De woning van de hoogbejaarde man aan de Mecklenburglaan werd volledig overhoop gehaald.

Het slachtoffer is naderhand opgenomen in het ziekenhuis en aansluitend in een revalidatiecentrum terechtgekomen om verder te herstellen.

Mogelijk vergeldingsactie

Door het excessieve geweld en de aangerichte schade houdt de politie er rekening mee dat de overval een soort vergeldingsactie was, maar waarom de bejaarde man het doelwit was is niet duidelijk. De buit was relatief klein: onder meer enkele sieraden, wat geld en persoonlijke voorwerpen.

In de buurt werd met ontzetting gereageerd op de overval:

Slachtoffer vertelt zijn verhaal

Hoewel het overvallenteam van de politie de zaak uitgebreid heeft onderzocht, zijn er nog geen resultaten geboekt. Het programma Opsporing Verzocht besteedt daarom dinsdagavond aandacht aan de zaak.

In de uitzending vertelt het slachtoffer wat hem is overkomen. Ook is er een reconstructie te zien en toont de politie foto’s van enkele persoonlijke bezittingen die zijn meegenomen door de daders.

Tips zijn welkom op 0900-8844 (politie), 0800-7000 (anoniem) of 079-3458 999 (team criminele inlichtingen).