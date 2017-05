Te dikke slang raakt verstrikt in afdeknet koivijver

Foto: Dierenambulance Nederrijn

RENKUM - De bewoners van een huis aan de Industrieweg in Renkum moeten raar hebben opgekeken toen ze opeens een slang aantroffen bij hun koivijver. Het beest zat verstrikt in het afdeknet dat over het water was gespannen.

Volgens Thijs Devlin van de Dierenambulance Nederrijn ging het om een ringslang die door zijn dikke buik was vast komen te zitten. 'Als de kop erdoor kan moet het met de rest ook lukken, zou je denken. Maar deze slang had net een maaltijd achter de kiezen', lacht hij. Dode pad opgeslokt Met veel moeite slaagden de medewerkers van de dierenambulance erin het dier te bevrijden. De koikarpers in de vijver keken ondertussen nieuwsgierig toe. Toen de ringslang eenmaal in de transportbox zat werd duidelijk wat hij had verorberd. Door alle stress had het dier zijn maaltje - een dode pad - uitgespuugd. Inmiddels kruipt de slang, die overigens niet giftig is voor mensen, weer rond in de natuur. Dieren regelmatig vast in netten Volgens de dierenambulance komt het regelmatig voor dat vogels, eekhoorns, egels en zelfs vossen verstrikt raken in fruit- en vijvernetten. 'Maar een slang hadden we nog niet eerder meegemaakt', aldus Devlin. Foto's: Dierenambulance Nederrijn