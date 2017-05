VVD: toenemend geweld in stadscentrum van Nijmegen indammen

NIJMEGEN - De VVD in Nijmegen maakt zich zorgen over het toenemende geweld in het stadscentrum van Nijmegen. De gemeenteraadsfractie van de partij wil van het college van burgemeester en wethouders weten of er niet meer aan gedaan kan worden om het centrum van de Waalstad van de eerste plek te krijgen als gevaarlijkste buurt van heel Gelderland.

De VVD schrijft in vragen aan het college: 'Omroep Gelderland berichtte op 1 mei 2017 dat Nijmegen-Centrum de meest gewelddadige buurt van Gelderland is. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nijmegen-Centrum met maar liefst 333 geregistreerde gewelds- en/of seksuele incidenten in 2015 de zesde gevaarlijkste plek in Nederland is.'

Geweld neemt toe

Bijna dertig procent van het totale aantal gewelds- en/of seksuele delicten in Nijmegen vond plaats in het stadscentrum. De VVD constateert dat, ondanks de oproep van de fractie om veiligheid in Nijmegen meer prioriteit te geven, het aantal ernstige delicten waarbij sprake was van (seksueel) geweld in 2016 verder is toegenomen naar 1234 registraties.

De VVD wil nu van het college weten of het de bezorgdheid over de toename van geweld in het stadscentrum deelt en wat er gedaan wordt om dat geweld in te dammen. De partij suggereert dat er wellicht meer geld voor uitgetrokken moet worden om daarvoor te zorgen.

