Pijnlijk besluit: 6 van de 11 katholieke kerken Montferland moeten dicht

DIDAM - Voor de kleinere katholieke geloofsgemeenschappen zal het een schok zijn, de kerken in Loil, Braamt, Kilder, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum gaan sluiten. Dat heeft het bestuur van parochie de Heilige Gabriël zojuist bekendgemaakt. De kerken in Didam, 's-Heerenberg, Wehl, Zeddam en Beek blijven voorlopig open.

De katholieke kerken moeten onder meer sluiten, omdat het kerkbezoek de afgelopen jaren flink is teruggelopen. Ook het aantal vrijwilligers dat actief is binnen de geloofsgemeenschappen neemt af.

In een weekend bezoeken nu nog ongeveer 900 mensen één van de 11 kerken. Dat aantal neemt nog steeds af. 'Over 10 jaar verwachten we nog maar 250 of 300 mensen', zegt diaken Theo Reuling. 'De kans is dan ook groot dat we tegen die tijd of zelfs nog eerder nog enkele kerkgebouwen moeten sluiten.'

Geen kerk, nog wel 'aanwezig'

De wat 'grotere' gemeenschappen behouden hun kerkgebouw mede omdat die kerken nog de meeste bezoekers krijgen. Daarbij is ook rekening gehouden met de toekomst.

Daarnaast heeft het bestuur gekeken naar de financiële situatie van de kerk en het aantal vrijwilligers. Het bestuur hoopt dat voor de kerkgebouwen die dicht moeten snel een alternatieve bestemming kan worden gevonden, zodat sloop voorkomen kan worden.

Het is de bedoeling dat de parochie in de geloofskernen waar de kerk verdwijnt nog wel zichtbaar en actief blijft. 'Parochianen moeten nog wel bij ons terecht kunnen, met wat dan ook. Ook als er straks geen kerkgebouw meer is', aldus Reuling.

Emoties

De parochianen zijn vanavond geïnformeerd over de plannen met een extra uitgave van het parochieblad. Op dit moment krijgen de locatieraden extra uitleg van het parochiebestuur over het zogeheten herstructureringsplan. 'Natuurlijk zullen er veel emoties zijn', zegt Theo Reuling. 'Maar we kunnen niet anders. We moeten wel realistisch zijn en naar de toekomst kijken.'

Het is de bedoeling dat de kerken voor Pasen 2018 hun laatste weekendviering hebben en dat binnen 2 jaar de deur dan definitief dichtgaat.

De Gabriëlparochie telt nu nog ongeveer 27.000 katholieken en is onderdeel van het bisdom Utrecht.