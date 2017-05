Jeugdzorg na misbruik: 'Hartverscheurend, maar we betalen niet zomaar 5 ton'

ARNHEM - Advocaat Bert Oude Middendorp heeft vanmiddag de rechter in Arnhem gevraagd om een onderzoek naar seksueel misbruik van een toen 14-jarige jongen die onder bescherming stond bij Jeugdzorg Gelderland. De jongen werd door zijn pleegvader misbruikt. Een onafhankelijke psychiater moet aantonen dat hij het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) opliep door fouten van Jeugdzorg. De jongen is door alle ellende niet in staat om te werken.

Het slachtoffer was uit huis geplaatst en werd meerdere keren door zijn pleegvader misbruikt. Jeugdzorg wist dat het mis was, maar liet het kind nog twee maanden bij de pleegvader wonen. Door het misbruik is het leven van de jongen, inmiddels een volwassen man van ruim 30 jaar, volkomen geruïneerd, zo bevestigde zijn advocaat vanmiddag voor de rechtbank. Jeugdzorg ontkent dat dat te maken heeft met het misbruik en wijst een schadeclaim van de hand.

'Zaak is verjaard'

'De jongen is met een beperking geboren en is in een complex gezin opgegroeid. Mogelijk dat hij daardoor problemen ondervindt', betoogde advocaat Ivo Sindram, namens Jeugdbescherming Gelderland, de opvolger van Jeugdzorg. Daarnaast zou de zaak al zijn verjaard. Een psychiater inschakelen, is daarom volgens Sindram onnodig.

Oude Middendorp vindt dat onzin. Terwijl het misbruik van de pleegvader bekend was bij Jeugdzorg werd pas weken later actie ondernomen. Daarnaast zou zijn cliënt door Jeugdzorg zijn weggezet als dader. Hij werd geplaatst in een gesloten instelling en kreeg geen traumabehandeling. Volgens Jeugdzorg was er nooit sprake van een strafmaatregel, maar was een gesloten inrichting op dat moment de beste plek voor de jongen.

Geen reden voor schadeclaim

Pas jaren van misbruik was het slachtoffer in staat om de politie in te schakelen. De pleegvader werd vervolgens strafrechtelijk veroordeeld. 'Mijn cliënt was er psychisch niet eerder aan toe om Jeugdzorg aansprakelijk te stellen. Van verjaring kan geen sprake zijn.'

Jeugdbescherming ontkent niet dat er fouten zijn gemaakt. Eerder al kreeg het slachtoffer excuses en een schadevergoeding. Voor vervolgschade zou volgens Jeugdbescherming geen reden zijn. 'Ik vind het verhaal ook hartverscheurend. Maar dat betekent niet dat we zomaar 5 ton schadevergoeding gaan betalen', aldus de vertegenwoordiger van Jeugdbescherming in de rechtszaal.

De rechter bepaalt binnen vier weken of hij een onafhankelijke psychiater aanstelt die het causaal verband onderzoekt tussen het misbruik en de problemen die het slachtoffer nu ondervindt.

