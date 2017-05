Parkeerproblemen Ede en Arnhem voorbij

ARNHEM - De problemen in de parkeergarages van Q-Park in Ede en Arnhem zijn verholpen. Klanten ondervinden geen hinder meer van de cyberaanval die vrijdag alle 262 locaties van de parkeerdienstverlener trof. Dat meldt directeur Mark van Haasteren.

Een wereldwijde internetaanval legde alle geldautomaten bij de parkeergarages van Q-Park plat. 'Klanten wisten niet of ze wel of niet hadden betaald. We hebben daarom voor de zekerheid mensen ingezet die konden helpen bij het uitrijden, maar alles verliep zonder problemen', zegt Van Haasteren.

Een voor een

'Er zijn geen besmettingen meer in ons systeem, maar we gaan nog wel al onze locaties afzonderlijk af om te kijken of de automaten inderdaad virusvrij zijn. Dat gaat enkele dagen duren.'

In Gelderland zijn de parkeergarages onder de Markt in Ede en aan de Broerenstraat in Arnhem getroffen.

