Boeren woedend over fosfaatplan: 'U wilt dit soort bedrijven, maar we worden kapotgemaakt'

DOORNSPIJK - Verdriet, onzekerheid en pure boosheid is er onder boeren en vertegenwoordigers over het fosfaatreductieplan dat per 1 mei is ingegaan. Honderden boeren zijn inmiddels een rechtszaak begonnen tegen het ministerie. Sommigen hebben die ook al gewonnen, zoals bioboer Ko van Twillert uit Doornspijk. Hij won, maar is wel 90 dieren kwijt.

'Mijn hele fokkerij, al m'n blondes. Ze zijn weg, dan ben je geen winnaar', zegt een emotionele Ko van Twillert. Negentig koeien moest hij voor 1 mei afvoeren anders liep hij het risico op een boete van negentigduizend euro.

Peildatum funest

Het fosfaatreductieplan van staatssecretaris Van Dam van Landbouw, waar de frustratie over is, moet ervoor zorgen dat Nederland weer voldoet aan de Europese norm voor het produceren van fosfaat. In de praktijk betekent het dat het aantal koeien flink omlaag moet. Daarvoor is 2 juli 2015 genomen als peildatum. Het aantal dieren dat op die datum op een melkveebedrijf aanwezig was, is het maximale aantal dat op 1 mei 2017 aanwezig mag zijn.

En net in die tijd was bioboer Van Twillert bezig met een verbouwing. 'Vanwege de lage prijzen schakelden we om naar melkvee. Een deel van de dieren ging tijdelijk weg. Ondanks mijn vergunning voor meer dieren geldt dat lage aantal. Ik moest 90 dieren afvoeren voor 1 mei anders kreeg ik een boete van negentigduizend euro', vertelt hij.

Op 4 mei gaf de rechter Van Twillert gelijk, maar toch is hij zijn dieren kwijt. 'Ze zijn nog op het bedrijf, maar op papier waren ze al afgevoerd naar een gangbaar bedrijf. Ik heb gebeld over de mogelijkheden, maar ze zijn niet meer biologisch. Ik kan ze dus niet terugkrijgen.'

Honderden rechtszaken

Het Nijmeegse advocatenkantoor Hekkelman was één van de kantoren die een zaak aanspande tegen het ministerie van Economische Zaken en won. 'Het gaat om honderden boeren die zich nu aanmelden bij advocaten na het zien van de uitspraken', vertelt advocaat Peter Goumans aan de telefoon. Volgens de advocaat zijn de cliënten tevreden over de uitkomst en zien ze een hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

Hij merkt de woede en frustratie over het beleid vanuit Den Haag. 'Ik spreek boeren die woest zijn op de staatssecretaris. Halverwege het spel worden de regels veranderd. Het is paniekvoetbal dat er wordt gespeeld. Waarom nu dit noodscenario? De helikopterview ontbreekt en er is geen regie', zegt de raadsman. Staatssecretaris Van Dam heeft inmiddels aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Accountants schrijven open brief

De frustratie over de veranderende regelgeving is er ook bij adviseurs. Het accountantskantoor Flynth schreef een open brief aan de staatssecretaris over de frustratie. 'Wij zijn geen belangenbehartigers zoals de vakbonden. Maar er zijn heel veel boeren die slapeloze nachten hebben en zich afvragen of ze volgend jaar nog boer zijn', zegt directeur Jan Breembroek. Het bedrijf heeft duizenden melkveehouders als klant.

'De wijzigingen volgen elkaar zo snel op dat veel boeren er geen touw aan vast kunnen knopen. Je moet als bedrijf van de overheid een vaste koers kunnen verwachten. Eind april kwam het voor ons op de grens toen weer een hele andere koers werd neergelegd. Daar kun je geen bedrijf op sturen. Dat kost heel veel bedrijven gewoon geld.'

'Kom eens kijken'

Op de vraag aan bioboer Van Twillert wat hij tegen de staatssecretaris en de Tweede Kamer wil zeggen, reageert hij emotioneel. 'Kom eens kijken wat we doen. Dit soort bedrijven is wat u wilt. U wilt niets liever, maar zo worden we kapot gemaakt, maar ze komen toch niet.'