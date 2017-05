Brookhuis is de nacompetitie-specialist van NEC

NIJMEGEN - Binnen de spelersgroep van NEC heeft vrijwel niemand ervaring met de play-offs om degradatie.

Maar binnen de technische staf is dat heel anders. Trainer Ron de Groot maakte er als speler drie mee en als assistent-trainer ook. Assistent Patrick Pothuizen deed twee keer mee en won die ook beiden. Maar de meest ervaren man is keeperstrainer Wilfried Brookhuis met acht deelnames in zijn tijd als doelman. Twee keer met De Graafschap en zes keer met NEC, waarvan er vier succesvol eindigden.

Met De Graafschap in 1985 was een bijzondere. "Het werd 0-0 en daardoor promoveerde NEC. Als we met De Graafschap zouden promoveren, zou ik blijven en de eredivisie ingaan en anders zou ik met trainer Popovics meegaan naar NEC. Emmen-uit heb ik wel eens overleefd. Dat was fantastisch en dat moeten we nu weer meemaken."

Het is een speciale manier van voetballen. "Nacompetitie is gewoon een verhaal op zich. Degene die de laatste periode goed presteert, kan die lijn vaak doortrekken. Dat is de winst van de laatste twee overwinningen voor ons. Dat vertrouwen nemen we mee naar de volgende wedstrijden. Je weet nu dat je de favoriet bent, want de eerste divisieclubs hebben niets te verliezen. Je hebt meer kwaliteit, maar dat moet je uitvoeren in voldoende strijd en passie."