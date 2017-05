Koe neemt man op de hoorns: slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis

VOORST OUDE IJSSELSTREEK - Een 56-jarige inwoner van Voorst is zwaargewond geraakt nadat hij door een koe op de hoorns was genomen. Het incident gebeurde aan de Engberseweg in Voorst.

De man probeerde samen met andere buurtbewoners een kudde uitgebroken koeien terug naar de stal te leiden. Een traumahelikopter verleende eerste hulp. De Voorstenaar is met een ambulance naar het ziekenhuis bracht.