Zelfs 'Atatürk' komt naar Presikhaaf: 'We willen mensen verbinden'

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Presikhaaf wordt komend weekend voor de elfde keer het Turks Festival gehouden. Daar komen tienduizenden mensen op af.

Bij de eerste editie waren er nog een kleine 1000 mensen, maar deze editie richt de organisatie zich op ongeveer 30.000 bezoekers. Het festival in het park in de wijk begint op vrijdag en duurt tot en met zondag. Mede-organisator Kemal Cosgun was maandag lunchgast bij Omroep Gelderland.

'Niks te maken met spanningen'

Is deze editie anders door de recente spanningen tussen Nederland en Turkije? 'Het heeft wel averechtse effecten gehad op onze contacten met Nederlandse bedrijven en instellingen, maar we hebben eigenlijk niets te maken met politieke spanningen tussen twee landen en Europa. We zijn geconcentreerd op ons festival en proberen het belang van Nederland en Gelderland en Arnhem in het bijzonder te doen.'

Cosgun is al ruim 45 jaar in Nederland en heeft naar eigen zeggen weinig bemoeienis met Turkije. 'Ik kijk er met afstand naar.'

Kloof groter

Op het festival is van alles te beleven. 'Er zijn diverse optredens, tentoonstellingen en ook bedrijven komen zich presenteren. Gedurende drie dagen heb je telkens weer een ander programma.' Doel is om Arnhem te promoten en integratie te bevorderen, door mensen die moeite hebben met elkaar in contact te komen, met elkaar te verbinden. 'De kloof is groter te worden.'

Speciale gast is Göksel Kaya, een bekende look-alike van de Turkse 'vader des vaderlands' Kemal Atatürk. 'Die staat voor mij voor een seculier Turkije', vertelt Cosgun.