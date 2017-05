Extra motivatie voor vierdaagselopers: de zeventigste medaille is van goud!

NIJMEGEN - Wie in zijn leven zeventig keer de Nijmeegse vierdaagse uitloopt, krijgt aan de finish een oranje-groene medaille van echt goud. Bert van der Lans, die 'm vorig jaar voor de 69e keer uitliep, maakt de meeste kans om het eremetaal als eerste te ontvangen.

'Dat had ik in de afgelopen dertig, veertig jaar eigenlijk nooit kunnen bevroeden dat iemand in staat zou zijn dat getal te halen. En met een kleine twee maanden te gaan, begint het daar toch op te lijken.' Zo verklaart marsleider Johan Willemstein de noodzaak voor een speciale medaille.

Naast Bert van der Lans uit Nijmegen is ook Dick Koopman relatief dicht bij de zeventigste. Koopman liep de vierdaagse 67 keer uit. 'Daarna volgt een tijdje niets', aldus Willemstein.

Marsleider slaat eerste medaille

Willemstein mocht zelf de eerste medaille slaan in de machinefabriek in Zeist, waar alle medailles gemaakt worden. Bert van der Lans zou daar ook aanvankelijk bij aanwezig zijn, maar zag daar toch van af. 'Je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is', aldus Van der Lans over de telefoon.

Vierdaagselopers krijgen aan de finish speciale medailles die laten zien hoe vaak de deelnemer de tocht al heeft gelopen. Met verschillende kleuren, vormen en cijfers wordt dat verschil duidelijk gemaakt. De zeventigste is oranje-groen 'de basiskleuren van de vierdaagse', aldus Willemstein, en gemaakt van goud.

'Bert van der Lans mag het misschien nog niet weten, maar als ik het nu verklap, verklap ik het toch. Hij gaat helemaal van goud zijn. Het is toch een heel speciale medaille en als Bert de vier dagen voltooit nodig ik hem bij deze uit om langs de eretribune te komen en die nummer zeventig persoonlijk van mij in ontvangst te nemen.'

Johan Willemstein zwaait na de komende vierdaagse af. 'Ik zou het inderdaad fantastisch vinden om nummer zeventig nog even te mogen opspelden.'