Enquete: spelen uw kinderen nog buiten?

Foto: Flickr

ARNHEM - Klimmen en klauteren, verstoppertje spelen, stoepkrijten; lekker bezig zijn in de buitenlucht. Maar buitenspelen is niet meer zo vanzelfsprekend. Een op de vijf kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar speelt niet of slechts één keer per week buiten. Omroep Gelderland is benieuwd of uw kinderen regelmatig buiten spelen.

Sommige kinderen zijn moeilijk achter de computer, tablet of televisie vandaan te krijgen. En lang niet alle ouders willen hun kinderen zonder toezicht buiten laten spelen. Daardoor zitten kinderen meer binnen. 'Buitenspelen onmisbaar voor ontwikkeling kinderen' Dat vindt Jantje Beton, het goede doel dat zich hard maakt voor een veilige en uitdagende speelomgeving voor kinderen, een slechte zaak. 'Een tablet is voor ons geen taboe, maar onvoldoende buitenspelen wel. Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Maar spelen is niet alleen leuk, het is ook onmisbaar in de gezonde ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als sociaal.' Jantje Beton probeert buiten spelen te stimuleren. Hoe denkt u daar als ouder over? Laat het ons weten door de online enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/wiespeelternogopstraat