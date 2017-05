Van Vollenhoven opent Museum MORE in Kasteel Ruurlo

Foto: Martin Podt

RUURLO - Pieter van Vollenhoven opent 23 juni in Kasteel Ruurlo een dependance van Museum MORE in Gorssel.

In juni 2015 openden Hans en Monique Melchers hun museum in Gorssel. Ze brachten daar hun collectie magisch realisme onder. In april 2016 werd de 100.000ste bezoeker verwelkomd. Op de locatie in Gorssel zijn 45 werken te zien van Carel Willink (1900-1983), een Nederlandse kunstschilder van magisch realisme. Kasteel Ruurlo en het omliggende landschapspark zijn volledig gerestaureerd. Publiek is vanaf 27 juni in het kasteel welkom. Zie ook: Hans Melchers: 'Museumwereld in Nederland te oubollig'

