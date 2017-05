Dieven stelen laptops uit kantoor Sensire

ULFT - Dieven hebben laptops gestolen uit een kantoor van Sensire in Oude IJsselstreek. De politie is op zoek naar getuigen van de diefstal.

Vermoedelijk vond de diefstal vrijdagmiddag of –avond plaats. Meerdere laptops zijn meegenomen uit het gebouw van zorginstelling Sensire. Het is niet bekend om welke locatie binnen de gemeente het gaat.



Volgens de politie werden de laptops slechts voor presentatiedoeleinden gebruikt. Getuigen die meer informatie hebben over de diefstal kunnen zich melden op het politiebureau of contact opnemen met 0900-8844.