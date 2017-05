Hoera! Jan, Ben, Herman, Thea, Loes, Lies, Eugène, Piet, Annet, Michiel, Magda, Luuk en Marijke zijn samen 1000 jaar

DOETINCHEM - Dertien broers en zussen met de achternaam Ketelaar. Jan, Ben, Herman, Thea, Loes en Lies (tweeling), Eugène, Piet, Annet, Michiel, Magda, Luuk en Marijke vieren vandaag in Doetinchem dat ze 1000 jaar zijn.

Gisteren waren ze met zijn allen nog 999, maar de naar Canada geëmigreerde Herman viert vandaag zijn 83e verjaardag. En die mijlpaal van samen 1000 moet uiteraard worden gevierd.

Elk jaar hebben de in Nederland woonachtige Ketelaars een familiereünie. Maar daar zijn de in Vancouver woonachtige Herman en de op één na oudste, Ben, nooit bij. Net als zijn jongere broer woont Ben al jaren niet meer in Nederland. Hij vertrok ooit naar Aruba om uiteindelijk in Tasmanië terecht te komen.

Voor het laatst compleet in 1980

Michiel van 72 ('ik ben de tiende') uit Gaanderen zegt: 'De laatste keer dat we helemaal compleet waren, is 37 jaar geleden. Toen waren onze ouders 50 jaar getrouwd.'

Niet dat Michiel Ketelaar zijn geëmigreerde broers sindsdien nooit meer gezien heeft. 'We hebben elkaar wel eens opgezocht, maar daar was dan niet iedereen bij.'

Feest in Doetinchem

Maar vandaag is iedereen in de Achterhoek om te vieren dat de Ketelaars samen 1000 lentes jong zijn. De broers en zussen strijken neer in Het Onland in Doetinchem.

Herman uit Canada is in gezelschap van zijn dochter, zijn vrouw is vorig jaar overleden. En Australiër Ben heeft zijn zoon en kleinzoon meegenomen. Spreekt die jonge Ketelaar een beetje Nederlands? Michiel Ketelaar: 'Bens zoon wel, maar zijn kleinzoon? Uh... nee, volgens mij niet.'