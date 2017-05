'Bezuinigingen hebben flink bijgedragen aan de ellende in Museum Het Valkhof'

NIJMEGEN - Fikse bezuinigingen hebben flink bijgedragen aan de crisis waar Museum Het Valkhof in Nijmegen nu in zit. Dat schrijft interim-directeur Jan van Laarhoven, in een brief aan 3000 relaties van het museum. Voor de mede door gebrek aan geld veroorzaakte ellende is ook meer dan eens gewaarschuwd.

In de brief valt te lezen dat de bezuinigingen niet de oorzaken zijn van de crisis, maar er wel aan hebben bijgedragen. Tussen 2010 en 2015 heeft het museum ruim €350.000 aan subsidies moeten inleveren.

Gebakken peren

De onderzoekers die onlangs twee rapporten uitbrachten over de financiële en organisatorische puinhoop binnen de muren van Museum Het Valkhof pleiten juist onomwonden voor méér publiek geld. Bovendien zou de gemeente Nijmegen het gebouw waar het in zit moeten overnemen. Dat hangt nu als een molensteen om de nek van het noodlijdende museum. De politiek staat op zijn zachtst gezegd niet te springen om de portemonnee nog eens extra te trekken.

'Op dit moment zitten we met de gebakken peren', schrijft Van Laarhoven. 'Wanneer ik de heftige reacties van gemeenteraadsleden lees, begrijp ik de emoties en het onbegrip, zeker voor zover het de snelle escalatie van 2016 betreft.' Toen vlogen de Raad van Toezicht en directeur Arend-Jan Weijsters elkaar in de haren. De directeur werd uiteindelijk aan de kant gezet door de toezichthouder.

Neerwaartse spiraal waarvoor is gewaarschuwd

Maar Van Laarhoven wijst er in de brief op dat er al veel eerder is gewaarschuwd dat het museum in financieel opzicht dreigde af te glijden. In 2013 en in 2015. In mei 2015 heeft de interim-directeur samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht de wethouder en de raadsleden een uitgebreide toelichting gegeven.

Van Laarhoven: 'De laatste woorden van die presentatie waren: 'Wanneer het zo ongeveer zuinigste museum in Nederland nog verder moet inleveren, bestaat het gevaar dat geen enkele ambitie meer kan worden gerealiseerd en dat het museum uiteindelijk in een neerwaartse spiraal belandt'. En daar zitten we nu, constateert de interim-directeur.

Politiek heeft rol gespeeld in het ontstaan van de problemen

Het succes van het museum in de toekomst is sterk afhankelijk van de opstelling van de subsidiegevers, stelt Van Laarhoven. 'Laten politici uit Nijmegen en Gelderland zich realiseren dat naar de grote en betreurenswaardige interne onvolkomenheden binnen het museum ook de politieke besluitvorming van de laatste jaren een rol heeft gespeeld in het ontstaan van de problemen.'

Komende woensdag praat de gemeenteraad van Nijmegen over de problemen van Museum Het Valkhof.

