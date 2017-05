Spanning bij parochianen: welke kerken gaan dicht?

De Mariakerk in Didam. Foto: Omroep Gelderland

DIDAM - Leden van de katholieke kerken in Montferland en Wehl horen maandagavond of de kerk in hun dorp openblijft of dichtgaat. Het parochiebestuur van de Heilige Gabriël maakt dan bekend welke van de elf kerken er moeten sluiten.

De katholieke kerken moeten onder andere sluiten omdat het kerkbezoek de afgelopen jaren flink is teruggelopen. De locatieraden (lokale bestuur) van de diverse kerken maken zich zorgen. Ze hebben gehoord dat een groot deel van de elf kerken dichtgaat. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden alle parochianen geïnformeerd met een extra uitgave van het parochieblad. Tot die tijd blijft het gissen. Om 20.00 uur krijgen de locatieraden extra uitleg van het parochiebestuur over het zogeheten herstructureringsplan. De Gabriëlparochie telt ongeveer 27.000 katholieken en is onderdeel van het bisdom Utrecht. De geloofsgemeenschappen liggen verspreid in de gemeenten Montferland en Doetinchem met kerken in Beek, Braamt, Didam, 's-Heerenberg, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw-Wehl, Stokkum, Wehl en Zeddam.