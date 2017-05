'Weg met die stoeptegels in Nijmegen!'

NIJMEGEN - Het is natuurlijk lekker makkelijk. Een tuin vol stoeptegels of anders steen. Scheelt een hoop schoffelen. Maar de gemeenteraadsfractie van D66 in Nijmegen wil dat daar een einde aan komt. Weg met de stoeptegels, ruim baan voor weelderig groen!

De gemeente moet dat volgens de partij actief gaan stimuleren. De tuinen van de Nijmegenaren kunnen groener en moeten groener. Nijmegen presenteert zich graag als groene stad. De Waalstad mag zich in 2018 zelfs Groene Hoofdstad van Europa noemen. Tuinen barstensvol stoeptegels passen daar niet echt bij natuurlijk.

Minder snel bloedheet

Er zijn ook praktische voordelen. Lusanne Bouwmans van D66: ‘Door te kiezen voor gras of planten in plaats van stoeptegels wordt de afwatering verbeterd en zal het riool veel minder snel overbelast zijn na een grote regenbui.'

Bovendien, zo stelt D66, wordt het minder snel bloedheet op warme dagen in een groene stad, dan in een stad die totaal versteend is. Veel Nijmeegse tuinen liggen vol met stoeptegels. Dat zorgt volgens de partij voor problemen nu ons klimaat zichtbaar verandert. De temperatuur stijgt en er vallen steeds zwaardere regenbuien uit de lucht. Wateroverlast is het gevolg. Groenere tuinen zouden dergelijke ellende simpel en snel kunnen verlichten.

En daken. Die moeten ook groen

Lusanne Bouwmans: ‘Een beter klimaat, begint bij onszelf. En bij een beetje hulp van de gemeente. D66 vraagt de gemeente om, net als in andere gemeentes, bewustwordingscampagnes te starten die ertoe leiden dat mensen voor een groene tuin kiezen. Ook stelt D66 een inruilactie voor, waarbij tegels geruild zouden kunnen worden voor potgrond.’

Behalve grijze tuinen zijn ook platte daken vrij gemakkelijk groen te maken, vindt D66. Dat groen op hoogte houdt vervolgens ook water vast, en heeft een geluiddempend en isolerend effect. Raadslid Puck Sanders: ‘Bij onze D66-collega’s in Den Bosch hebben we gezien dat groene daken een groot succes kunnen zijn. In Nijmegen kennen we ook zo’n subsidie en hier wil ik de komende periode meer aandacht voor gaan vragen zodat ook de Nijmeegse daken massaal groen gaan kleuren.’