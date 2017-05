Leden WhatsApp-groep grijpen verdachte man

GARDEREN - Leden van een WhatsApp-groep in Garderen hebben een verdachte man aangehouden en overgedragen aan de politie.

De man werd in de nacht van zondag op maandag gezien op de Doctor H. C. Bosstraat. Inwoners van Garderen dachten eerst dat het een inbreker was. Later zagen ze dat er dingen in een tuin vernield waren en dat er was geprobeerd brand te stichten. Ze waarschuwden elkaar, hielden hem vast en droegen hem over aan de politie.

De man van 52 zit vast voor verhoor. Er speelt mogelijk iets in de relatiesfeer, zegt de politie.