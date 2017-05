Naam bedenken voor snelfietsroute Nijmegen-Cuijk: van flitspad tot Ceuclum Noviomagus pad

CUIJK - Wat is een snelfietsroute zonder naam, vraagt de provincie Gelderland zich af. Daarom hebben ze voor de nog te realiseren fietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk een actie gestart waarbij mensen zelf een naam kunnen aandragen. Dit kan nog tot en met 21 mei via de Facebookpagina van de provincie Gelderland.

F73 of toch het Flitspad?

Op de Facebookpagina van de provincie komen al vele suggesties binnen. Zo komt iemand met de naam 'Flitspad', want zo voorkom je volgens de bedenker het gesteggel over welke plaatsnamen wél en welke plaatsnamen niet genoemd worden. Maar ook de Romeinse naam 'Ceuclum Noviomagnus pad' passeert de revue. Een andere Facebook-gebruiker komt weer met de naam 737, afgekort voor Fiets73, dit omdat de A73 nabij ligt.

GoPro winnen

Het aanleveren van een naam kan nog tot en met 21 mei via de Facebookpagina van de provincie Gelderland. Vier dagen later, op 24 mei, maakt de provincie via Facebook en op de website van de snelfietsroute(s) drie finalisten bekend. Daar kan dan op gestemd worden. De winnende naam wordt 31 mei onthuld. Alle drie de finalisten krijgen een GoPro camera.