Winkel ontruimd na gezondheidsklachten

EDE - De Albert Heijn aan de Parkweide in Ede is maandagochtend ontruimd geweest. De brandweer deed metingen nadat mensen klaagden dat ze niet lekker waren of hoofdpijn hadden.

Uit voorzorg werden klanten en personeel verzocht de winkel te verlaten. De brandweer kon geen concrete aanwijzingen naar de oorzaak van de klachten vinden. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer. Het onderzoek naar de oorzaak van de klachten was in eerste instantie in handen van de brandweer. Een extern bedrijf nam de zoektocht over. Rond 12 uur was er nog geen enkele oorzaak gevonden. Het personeel mocht vervolgens weer terug naar binnen.