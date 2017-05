Heli's van Defensie verstoren de rust op de Veluwe: 'Ze maken gewoon rondjes'

ERMELO - Rustig op vakantie op de Veluwe omdat je zo van de natuur en de rust houdt? Dat zit er eventjes niet in, zeggen vakantieparkhouders in de regio. Door oefeningen van Defensie is de rust er ver te zoeken.

'Vooral de afgelopen periode is het vaak raak. Ook deze week zijn er weer oefeningen. Mensen komen hier voor de rust en het gevoel bekruipt je dat die van buitenaf wordt verstoord. We hebben namelijk geen grip op de oefeningen van Defensie', vertelt Annette Redschaad van bungalowpark De Toverberg in Ermelo.

Sinds deze maandag wordt er ook weer flink geoefend in Gelderland. In een gebied tussen de gemeenten Arnhem, Ede, Barneveld, Ermelo, Harderwijk, Epe en Apeldoorn worden militairen voorbereid op missies in het buitenland. En dat gebeurt ook 's avonds laat.

Uit hun slaap gehouden

'Natuurlijk zijn er mensen die het geweldig vinden, maar als het ook tussen 11 en 12 uur 's avonds gebeurt, vinden mensen het minder geweldig. Ze worden dan uit hun slaap gehouden. En wij hebben ook gasten uit het westen die juist bij Schiphol weg willen en dan krijgen ze hier de geluidsoverlast alsnog', benadrukt Redschaad.

Foto: Omroep Gelderland

De parkeigenaar snapt ook wel dat Defensie moet oefenen. 'Maar soms zijn ze letterlijk aan het jojo'en over ons park. Ze maken gewoon rondjes.' Dus wil Redschaad dat er samen naar een oplossing wordt gezocht. 'In Vlieland zijn er ook afspraken gemaakt wanneer ze wel en niet mogen vliegen. Wat mij betreft moeten we ook hier rekening met elkaar houden.'

Oefeningen zijn nodig om veilig te opereren

Defensie laat in een schriftelijke reactie weten dat er continu wordt geoefend, omdat de krijgsmachteenheden te allen tijde kunnen worden ingezet voor nationale en internationale operaties. 'Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen militairen samen met helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Zo oefenen vliegers om hun vaardigheden op peil te houden. Militaire vliegtuigen en helikopters doorkruisen daarvoor dagelijks het luchtruim.'

Volgens Defensie wordt tijdens de oefeningen zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. De komende periode wordt er meer getraind, omdat de laatste helikopters zijn teruggekomen van de missie in Mali.