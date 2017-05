Clubs met Ballen - 17 mei 2017

Foto: Monique en Yvette Kimmel, de gastvrouwen van Vitesse

ARNHEM - Deze week zijn we op Papendal bij de wedstrijd Jong Vitesse - De Treffers en volgen we de gastvrouwen in de bestuurskamer. Voor beide ploegen stond er weinig meer op het spel na de degradatie van Jong Vitesse vorige week.

FC Lienden We kregen dit weekend een uniek kijkje in de wereld van de arbitrage. Tijdens de wedstrijd FC Lienden - Kozakken Boys mochten we scheidsrechter Dieperink uit Borculo met zendermicrofoon volgen en dat levert bijzondere beelden op. TEC Eindelijk, tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen mochten we mee met de spelersbus, de rit ging naar Noordwijkerhout. De Treffers Bij De Treffers zijn vrijwilligers druk met veld 6, een trainingsveld die dit seizoen door de nattigheid weinig gebruikt is. Komend seizoen komt hier door nieuwe drainage verandering in en kan ook het eerste elftal weer trainen op dit veld.